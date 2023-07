“Vishu si t’ka hije se je grua me fëmijë”, Einxhel Shkira ka një reagim për “moralistët”

Të qenit mama nuk do të thotë se duhet të harrosh veten. E këtë ka bërë Einxhel Shkira, e cila dhe pse është në e një djali, nuk harron të argëtohet e të bëjë gjërat që ka bërë dhe më parë, përfshirë këtu stilin e veshjes.

Mirëpo jo të gjithë do e pëlqejnë. Einxhel ka treguar se një komentues i kërkoi të vishej ndryshe, që ti përshtatej stadit ku Einxhel është tani, pra asaj të një nëne.

Por, Einxhel pyet ndjekësit e tjerë se çfarë kuptimi ka ajo që iu tha, duke ironizuar në këtë mënyrë të gjithë personat që i bëjnë komente të tilla.

“Dikush mtha vishu si tka hije se je gru me fmi.Ca do me then kjo?! Dini gje ju si eshte kjo veshja qe i ka hije nje gruje me fmi?!?!”- shkruan Einxhel.