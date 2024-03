VIDEO/ Rita Ora me performancë spektakolare në hapjen e “The Masked Singer”, në Amerikë

Rita Ora, ylli ndërkombëtar nga Kosova, ka marrë një rol të rëndësishëm në sezonin e 11-të të spektaklit “The Masked Singer” në Shtetet e Bashkuara.

Pas një performancë të jashtëzakonshme si paneliste në versionin e Mbretërisë së Bashkuar, Rita tani shkëlqen në skenën amerikane të këtij formati të dashur nga publiku. Hapja spektakolare e sezonit të ri u bë nga vetë Rita Ora, e cila performoi këngën legjendare “Who Are You” të grupit The Who.

Paraqitja e saj në skenë ishte mahnitëse dhe e energjikë. Kjo performancë tregoi edhe një herë pse Rita konsiderohet jo vetëm si një këngëtare e talentuar, por gjithashtu si një prezencë skenike që tërheq vëmendjen e gjithë auditorit.

Si anëtare e jurisë në “The Masked Singer” SHBA, Rita po vazhdon të tregojë aftësitë e saj të mprehta për të identifikuar dhe vlerësuar talentin, të cilat i ka demonstruar edhe në edicionet e tjera ndërkombëtare të spektaklit.

Ajo bashkohet me panelin prej yjesh të jurisë, të përbërë nga personalitete të njohura të industisë muzikore dhe argëtimit dhe pritet të sjellë një perspektivë të freskët dhe një energji të re në program.

Pjesëmarrja e Ritës në “The Masked Singer” SHBA është një dëshmi e qartë e suksesit dhe pranisë së saj në tregun ndërkombëtar.

Fansat e Ritës janë të emocionuar të ndjekin çdo hap të saj dhe të shohin se si do të vlerësojë dhe zbulojë talentet e fshehura prapa maskave të ndryshme në spektakël.

Gjatë spektaklit, konkurrentët këndojnë të mbuluar plotësisht nga kostumet e tyre madhështore, duke krijuar një mister rreth identitetit të tyre që mbahet deri në momentin e zbulimit. Rita ka sfidën të dallojë zërat dhe të japë mendimet e saj pa ditur kush ndodhet prapa maskës.