VIDEO / “M’u ke ba”, kenga më e re e Sidrit Bejlerit!

Këngëtari Sidrit Bejleri ka publikuar projektin e ri muzikor. Kënga, me të cilën vjen këtë herë Sidriti, mban titullin “M’U KE BA”.

Ka qenë vetë këngëtari i cili ka postuar këngën e tij ne Facebook, të shoqëruar me mesazhin e mëposhtëm:

Nje histori dashurie ndryshe dhe e vecante, te cilen do e kuptoni kur te degjoni dhe shihni klipin. Nje kenge brenda kenges, qe shkruhet nga nje djalosh per vajzen qe dashuron dhe perkujdeset, pasi ajo nuk eshte si te tjerat… Faleminderit Kledi Bahiti per kete kenge, qe megjithese vonoi, erdhi ne momentin e duhur! Faleminderit Ernis Çili, qe me intuiten dhe ndjenjen artistike i mveshe kete fabul te vecante kesaj kenge! Nje falenderim i vecante dhe i madh shkon per dy personazhet/aktoret e klipit Tea Dulellari dhe Enea Nika qe me dashamiresine dhe mjeshterine e tyre i dhane jete kesaj historie! E ku mund te shkoj une pa “bashkeluftetaret” e mi, te cilet prej vitesh me mbeshtesin neper te gjitha skenat ku kam shkelur. Faleminderit djema! Ervis Çaushi, Shkelqim Dule, Françesk Fjerca, Besian Xhemnica dhe Haritjon Laja. Kengen e gjeni ne kanalin tim.

Shijojeni miq dhe shperndarjet jane gjithmone nje gjest fisnik! /albeu.com