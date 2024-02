VIDEO/ Madonna u rrëzua gjatë koncertit dhe shau sepse harroi tekstin e këngës

How not to love her? 😆 Madonna, Open Your Heart/Live To Tell/Take a Bow, The Celebration Tour, Climate Pledge Arena, February 16 & 17, 2024. 🎥 @kroogi6609 (YouTube, OYH) & @supernguyenodyssey (Instagram, TAB) • #madonna #madonnaculturetiktok #celebrationtour #pop

♬ Open Your Heart – Madonna