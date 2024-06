VIDEO/ Konfirmohet divorci? Jennifer Lopez “arratiset” në pushime pa Ben Affleck

Mes gjithë thashethemeve për divorcin me Ben Affleck, Jennifer Lopez duket se ka patur të nevojshme disa pushime dhe për këto ka zgjedhur Italinë. Konkretisht në Positano- n piktoresk.

Mediat kanë siguruar fotot e “Jenny From the Block”, e cila dje ndodhej në një hotel në zonën e gjerë, ndërsa nuk mungoi të bënte një udhëtim në det me varkë.

E veshur me një palë pantallona të shkurtra Bermuda me nuancë bananeje me detaje të gjelbra dhe një këmishë me mëngë të shkurtra, ylli 54-vjeçar dukej sikur po shijonte pushimet e saj e shkujdesur. Asaj iu bashkuan miq të ndryshëm dhe, natyrisht, anëtarë të ekipit të saj të PR.

Ky udhëtim vjen pas një takimi publik të fundit me Affleck në diplomimin e djalit të tij Samuel, ku ata mbërritën veçmas. Çifti prej disa kohësh po përballet me probleme të ndryshme në marrëdhënien e tyre dhe sipas një burimi që foli për ET, si Jennifer ashtu edhe Ben po bëjnë gjithçka që munden për të shpëtuar atë që kanë.