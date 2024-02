VIDEO/ Ilnisa i kthehet Gracianos: Kur ta shohësh veten në nominim tek për tek me mua atëherë…

Mbrëmjen e djeshme, një tjetër “zënkë” është transmetuar mes dy banorëve të spektaklit televiziv “BBV3”. Bëhet fjalë për dyshen Ilnisa-Graciano.

Teksa qëndronin në dhomën e gjumit, Ilnisa shpreh shqetësimin e saj lidhur me zgjedhjen e lideres së shtëpisë.

Sakaq, Graciano mundohet ta sqarojë dhe ta pyesi se cili është problemi i saj.

Situata siç duket ka agravuar ku në mënyrë të menjëhershme Ilnisa çohet prej shtratit dhe me një ton të lartë i thotë Gracianos: “Po kur ta shohësh veten në nominim tek për tek me mua nga ata ke për ta parë dhe do vish të më thuash. Kaq po them se ma plasët gojën”!