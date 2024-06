VIDEO/ Gjysmë ore para se t’i këndonte Kennedy-t “Happy Birthday”, Marilyn Monroe bëri se*ks me vëllain e tij Bobby

Marilyn Monroe bëri seks me Bobby Kennedy 30 minuta para se ajo t’i këndonte këngën e famshme “Happy Birthday” për presidentin e atëhershëm të SHBA John Fitzgerald Kennedy në maj 1962.

Detaje pikante për jetën e dashurisë së yllit, shihni dritën e ditës në librin e ri të Maureen Callahan, me titull: “Keneditë dhe gratë që shkatërruan”. Callahan, i cili përveç shkrimtarit është edhe kolumnist i gazetës britanike “DailyMail”, tregon lidhjet paralele të dashurisë së Marilyn me vëllezërit Kennedy. Arsyeja për ish-presidentin e SHBA-ve, John dhe Bobby Kennedy.

Ka pasur një “rivalitet seksual incestues” mes dy burrave, siç shkruan Callahan në faqet e librit të saj. Në librin e saj, ajo tregon se vetëm gjysmë ore para se të dilte në skenë për t’i kënduar presidentit të atëhershëm “Happy Birthday” më 19 maj 1962 në Madison Square Garden, ajo kishte bërë seks me Bobby në dhomën e saj të zhveshjes. Ajo doli vonë në skenë ndërsa fustani i ishte aq i ngushtë sa nuk mund të ecte”, thuhet ndër të tjera në faqet e librit të saj.

Bashkëshortja e JFK-së, Jackie, është “tërbuar” pas paraqitjes së bukuroshes bjonde në skenë dhe më pas ka vendosur t’i japë ultimatum bashkëshortit të saj. Nëse ai do të vazhdonte të shihte Marilyn, ajo do të divorcohej. Thuhet se Kennedy nuk ka fjetur më me Marilyn. Mirëpo, lidhja e yllit të madh të skenës amerikane, me Bobby Kennedy, vazhdoi. Vëllai i JFK-së vazhdoi ta vizitonte atë në shtëpinë e saj. Edhe natën që ajo vdiq në shtëpinë e saj në Los Anxhelos më 5 gusht 1962.

Seksi simboli i fundit u takua për herë të parë me JFK-në, e cila tashmë ishte e martuar me Jackie-n, në vitin 1954 në një festë të Hollivudit, shkruan Callahan. Gjatë viteve të ardhshme, këngëtarja dhe aktorja amerikane ra në dashuri me presidentin dhe vëllain e tij, i cili gjithashtu ishte i martuar.Psikiatri që merrte pjesë në Marilyn ishte shumë i shqetësuar për gjendjen e saj mendore dhe u përpoq ta paralajmëronte për njerëzit me të cilët po shoqërohej dhe kishte marrëdhënie romantike:

“Po përpiqem ta ndihmoj që të mos jetë aq e vetmuar dhe […] të mos shoqërohet me njerëz shumë destruktivë që do të angazhohen në një lloj marrëdhënie sadomazokiste me të”, thuhet të ketë thënë ai.

Pasi bëri seks me vëllain e tij, ai i këndoi JFK-së “Happy Birthday”.

Burimi: Kathimerini!