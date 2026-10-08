VIDEO/ Vallja e Osman Takës shpallet pjesë e Trashëgimisë Kulturore Jomateriale të Shqipërisë

VIDEO/ Vallja e Osman Takës shpallet pjesë e Trashëgimisë Kulturore Jomateriale të Shqipërisë

Vallja e Osman Takës tashmë është pjesë e Listës Kombëtare të Trashëgimisë Kulturore Jomateriale të Shqipërisë.

Njoftimin e bëri ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Blendi Gonxhja. Vendimin e përshëndeti edhe kryeministri Edi Rama, i cili e vlerësoi vallen si një shfaqje të rëndësishme të identitetit dhe traditës çame.

Të lidhura

None found

“Vallja e Osman Takës përfshihet në Listën Kombëtare të Trashëgimisë Kulturore Jomateriale të Shqipërisë”, shkroi Rama.

Sipas kryeministrit, kjo valle ruan dhe përcjell ndër breza historinë, krenarinë dhe qëndresën e traditës çame. “Simbol i identitetit çam, kjo valle mbart historinë, krenarinë dhe qëndresën e një tradite të përcjellë ndër breza”, u shpreh ai.

E lidhur me figurën e Osman Takës nga Konispoli, vallja dallohet për lëvizjet e saj të fuqishme dhe elegante. Interpretimi i saj shpreh trimërinë, sakrificën, solidaritetin dhe shpirtin e lirë.

Regjistrimi në Listën Kombëtare të Trashëgimisë Kulturore Jomateriale synon njohjen, mbrojtjen dhe transmetimin e kësaj tradite te brezat e ardhshëm.


Shtuar 8.10.2026 18:20

Tags: , ,
Agron Tare rrëfen njohjen mes Igli Tares dhe Belinda Ballukut: Miqësi që nga gjimnazi

Agron Tare rrëfen njohjen mes Igli Tares dhe Belinda Ballukut: Miqësi që nga gjimnazi
Rama njofton ngritjen e Ministrisë së Administratës Publike, zbulon edhe emrin e drejtueses: Të zgjerojmë gamën e detyrave dhe ambicieve

Rama njofton ngritjen e Ministrisë së Administratës Publike, zbulon edhe emrin e drejtueses: Të zgjerojmë gamën e detyrave dhe ambicieve
BE hyn në dimër me rezerva të ulëta gazi, Komisioni Europian qetëson tregjet

BE hyn në dimër me rezerva të ulëta gazi, Komisioni Europian qetëson tregjet
Goditje për yllin e Kombëtares, humbet 2 milionë euro dhe rekordin

Goditje për yllin e Kombëtares, humbet 2 milionë euro dhe rekordin
Email-et kërcënuese në institucionet shtetërore, reagon Policia: Nuk është evidentuar asnjë rast i vendosjes së lëndëve plasëse

Email-et kërcënuese në institucionet shtetërore, reagon Policia: Nuk është evidentuar asnjë rast i vendosjes së lëndëve plasëse
Miratimi i Territoriales Reformës/ Reagon Rama: S’duhet të bëjnë asnjëherë “hesape pa hanxhinë” me PS, Shqipëria mori një shtysë modernizuese

Miratimi i Territoriales Reformës/ Reagon Rama: S’duhet të bëjnë asnjëherë “hesape pa hanxhinë” me PS, Shqipëria mori një shtysë modernizuese
Eli Fara në emisionin e Luizit pas bujës me videot intime, shpërthejnë kritikat për këngëtarin! Shkodrani sqaron gjithçka: E kam quajtur kështu për këtë arsye

Eli Fara në emisionin e Luizit pas bujës me videot intime, shpërthejnë kritikat për këngëtarin! Shkodrani sqaron gjithçka: E kam quajtur kështu për këtë arsye
“Nuk jemi kartona”, Spiropali kërkon më shumë kompetenca për bashkitë dhe reformim të sistemit

“Nuk jemi kartona”, Spiropali kërkon më shumë kompetenca për bashkitë dhe reformim të sistemit