“Vajzës po i shkatërroni të ardhmen”, nuk ndalet Stresi: Ajo foto ishte shaka

Stresi ka mohuar të jetë në një lidhje me vajzën që publikoi foto pak ditë më parë. Edhe pse ishte vetë ai që postoi foton, reperi deklaron se është beqar dhe ka shpërthyer keq ndaj portaleve.

Madje në një postim të fundit Stresi betohet se me vajzën nuk ka asgjë përveçse bashkëpunim për një projekt muzikor.

“Para se te gjykosh jeten time apo karakterin tim, vish kepucet e mia, ec rrugve ku kam ecur une, jeto dhimbjet, dyshimet, te qeshurat e mia, jeto vitet qe kam jetuar une deri tani, rrezohu atje ku jam rrezuar, dhe ringrihu ashtu si une…. te isha ne lidhje do e pranoja por edhe s’kam pse ju jap shpjegim por e kam detyrim te madh ndaj vajzes qe po i shkatrroni shume gjera ne te ardhmen… ajo foto ishte shaka qe doli ndryshe sepse jo te gjithe jemi njesoj dhe media e interpreton sic do vet. Vajza eshte pjese e nje projekti muzikor ju betohem… por po ja u bej me te lehte punen. JAM SINGEL Bej Jeten Time Sic Ma Do Qefi Mu Jetoj Si Me Qen Dita E fundit, Pra Te Dashura Portale Fu*k uuuuuuu….. Arkimedi”, shkruan reperi.