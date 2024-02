U nda para pak kohësh, Efi flet për herë të parë për tradhëtinë

Ish-banorja e edicionit të dytë të ‘Big Brother Vip’, Efi Dhedhes është një personazh mjaft i komentuar për lidhjen e saj me një mashkull misterioz, me të cilin gjatë një interviste së fundmi pranoi se është ndarë.

Lidhjen me mashkullin misterioz, Efi e zbuloi gjatë qëndrimit në BBV, ku shprehej shpesh për të me banorët e tjerë. Ditën e sotme ajo ka realizuar një ask me ndjekësit, ku është pyetur nëse do ta falte tradhtinë.

“Absolutisht jo, për as edhe një arsye. Tradhtia ngelet tradhti. Një njeri që të tradhton, qoftë partner qoftë shoqëri, qoftë diçka…JO”-ka shprehur në mënyrë të prerë Efi.