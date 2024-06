U mashtrua nga pronari i shtëpisë, Robert Berisha: Piva viagra me Big Mamën

Artisti i njohur Robert Berisha tregoi në emisionin e tij “Robi plaket kur do vet” historinë e sikletshme me Big Mamën, me të cilën ishte në një udhëtim transit Shqipëri-Novergji-Amerikë.

Ai tha se kur bënë ndalesën në Norvegji, udhëtimi për në Amerikë u shtyu ditën tjetër, ndaj morën një shtëpi për të pushuar. Në dhomë gjetën disa kokrra si mjaltë dhe pronari i shtëpisë i kishte thënë Robertit “Merre se të bën mirë për shëndetin”.

Më tha merre se është e mirë për shëndetin”,tregoi Roberti se e mashtroi pronari i shtëpisë, sepse kokrrat ishin viagra. Moderatori shtoi se edhe Big Mama kishte pirë kokrrat.

Duke shkuar për në Amerikë, e kemi pasur udhëtimin nga Norvegjia. Shkuam në shtëpi për të pushuar 2 orë dhe pastaj kishim për të shkuar në aeroport. Na erdhi emaili që fluturimi u shty për të nesërmen. U kthyem në shtëpi. E hapëm derën dhe thashë çfarë është kjo? Më tha merre se është e mirë për shëndetin. Ishte njëfarë mjaltë e vogël. Si më mashtroi, shkruante turqisht dhe arabisht. Kurrë s’kisha pa. Kur e hapa, me lajthi e gjëra, thashë është e mirë për shëndetin. E hëngri dhe kjo, Big Mama. Ajo ishte për t’u çu disa gjëra, ksaj çfarë kishte me i çu. M’u çuan rrobat. Kurrë se harroj atë natë. E ti hi me stjuardesa, i flakët.”