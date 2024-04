U eliminua nga ‘Ferma VIP’, reagon Rigelsa: Një zhgënjim total e mora nga…

Rigelsa Cybi u eliminua mbrëmjen e së premtes nga formati i ‘Ferma VIP’.

Ditën e sotme ajo ka zhvilluar një intervistë teksa ka folur lidhur me eksperiencën e saj si një fermere.

E pyetur se prej cilit konkurrent është zhgënjyer më shumë, Rigelsa u shpreh kështu:

“Një zhgënjim total e mora nga Elsa, nga debati me Elsën, sepse një nënë, sidomos kur është nënë e një vajze nuk duhet të uli një person tjetër në atë far lloj mënyre. Por mendoja që do kishte më shumë respekt, por s’kishte.”- ka thënë ajo.