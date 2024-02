U deshën 1260 orë që të krijohej, aktorja Penelope Cruz shfaqet me një fustan magjepsës

Së fundmi, aktorja e njohur Penelope Cruz ishte në ndarjen e çmimeve Goya dhe shkëlqeu me pamjen e saj. Kanë kaluar më shumë se tre dekada që kur Penelope Cruz u nominua për herë të parë për çmimet Goya. Falë rolit të saj në filmin e Bigas Lunës ” Jamon, Jamon ” në vitin 1993, në moshën 18-vjeçare, ajo hyri në hartën botërore të protagonisteve gra.

Më 10 shkurt, ajo ishte sërish në Spanjën e Filmit Awards në Valladolid, jo si e nominuar, por këtë herë për të dhënë një çmim. Penelope, tri herë fituesja e “Cabezón” tërhoqi vëmendjen me një fustan Chanel me lule. Fustani i gjatë Chanel ishte i qëndisur me trëndafila dhe luleshtrydhe në tonet e zeza, rozë dhe blu, me një fund prej tyli të zi, pjesë e koleksionit Haute Couture Vjeshtë-Dimër 2023/24. Për këtë fustan u deshën 1,260 orë punë dhe rreth 367,000 elementë për t’u krijuar.