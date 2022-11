Tentoi të futej në estradë, por pse nuk ia doli? Ishte koha kur “Doktori i Fiksit” këndonte 25 vite më parë (VIDEO)

Një intervistë e rrallë, pas shumë kohësh “zhdukje” nga ekrani e Gentjan Pjetrit ose siç e njohin të gjithë Doktorit të Fiksit ka prekur mbarë publikun.

Figura e tij mbahet mend ndër më sarkastiket e ekranit, por nuk u shfaq aspak i tillë në këtë dalje të fundit.

Doktori tregoi se ka kaluar në ishemi cerebrale në momentin që është hequr nga puna në ekran, nga Fiks Fare, kur prej kohësh e thërsinin me epitete që nuk i kanë pëlqyer aspak.

Kështu publikut ju rikthye imazhi i “Doktorit”, por i tjetërsuar.

Por nëse të gjithë e kujtojnë si Doktoi i fiksit, në fakt jeta e tij artistike ka nisur shumë më herët. Në fillim të viteve 90 Gent Pjetri ka qenë pjesë e një grupi muzikor rock-u.

Me flokët e gjata e kaçurrela, Pjetri ngjason tamam me figurat më të famshme të rokut në botë.

“Brezi i djegur” me grupin “Centaur“ ishte kenga qe percolli filozofine e priudhes post-diktatoriale. Por kjo mbeti vetem nje tentativë, për Doktorin pasi grupi beri muzik rock edhe per vite të tjera. Disa vite më vonë, Gent Pjetri kembeu imazhin prej rokeri te ashpër me atë të moderatorit nëe emisionin më të ndjekur satirik të kohës./albeu.com/