Të shtënat me armë në koncertin e saj, njerëzit ikin nga frika, reagon e shkatërruar këngëtarja shqiptare

Gjatë një koncert gjigant në Londër të këngëtares shqiptare, Ava Max rreth orës 21:50 teksa po shfaqeshin fishekzjarret për përfundimin e koncertiti, janë dëgjuar të shtëna me armë.

Dy oficerë policie që punonin për sigurinë e koncertit u qëlluan pranë Muzeut të Artit në Filadelfia. Pasi turma dëgjoi të shtënat, u përhapën dhe videot u bënë virale teksa njerëzit iknin nga vendi i ngjarjes.

Crowd running away from the shooting during the Parkway Fireworks#Philadelphia #Shooter pic.twitter.com/q1VanmrVzN

— Tyler Doudrick (@Doudrick) July 5, 2022