Të lidhur me pranga, Ina Kollçaku feston Halloween me policin që “u dashurua” në Fier? (FOTO LAJM)

Për të gjithë ata që nuk e dinë, Ina Kollçaku është në njohje e sipër me një polic i cili e ndaloi në rrugët e qytetit të Fierit.

Pasi u fiksua keq me të, Ina bëri “fushatë” në Instagram dhe e gjeti për 48 orë. Ajo i informoi ndjeësit e saj se ka folur me policin në fjalë, por nuk ka dhënë më shumë informcaion.

Ndërkohë mbremjen e djeshme, natën e Halloëeen, nuk do kishte kuptim që Ina të mos vishej si police. Por jo vetëm kaq ajo është shfaqur e lidhur me pranga me një djalë që të gjithë mendojnë se është pikërisht polici nga Fieri./albeu.com/