“Të kam zemër”, DJ PM bën publike letër nga Sarah pas daljes nga “Big Brother VIP” (FOTO LAJM)

Blogerja Sara Berisha dhe Pajtim Krasniqi i njohur si DJ PM u afruan shumë me njëri-tjetrin gjatë qëndrimit në “Big Brother VIP”. Por ai u largua të premten nga shtëpia, e Sara ia ka ndjerë mungesën.

Madje ajo i tregoi Antonelës, se kur i bëri gati valixhet, i ka shkruar një letër, që ia ka futur aty.

Sot letra ka mbërritur tek Pajtimi, i cili e ka publikuar në Instastory.

“PM të kam zemër. Do të më mungojnë puthjet e tua me pështymë, se i thosha unë atij të mos më puth me pështymë. Faleminderit për çdo gjë që më dhurove këtu brenda”,– shkruan blogerja në letër.