Tani mund të shihi tre fustanet që Jennifer Lopez veshi në dasmën e saj me Ben Affleck (FOTO LAJM)

Fundjavën e kaluar, Jennifer Lopez dhe Ben Affleck festuan martesën e tyre të dytë, me një festë treditore në Gjeorgji. Gjithçka nisi me një darkë provash të premten mbrëma për të vazhduar të shtunën me ceremoninë kryesore dhe të dielën me brunch.

Kështu ishin edhe tre fustanet që Jennifer Lopez veshi në dasmën e saj të dytë me Ben Affleck.

Nga ana e tij, Ben Affleck vizitoi një xhaketë klasike të bardhë smoking nga Ralph Lauren Couture, pantallona të zeza dhe një papijon të zi. Tre fëmijët e aktorit, si dhe dy të këngëtares kishin veshur edhe look-un Ralph Lauren.

Jennifer më vonë veshi dy fustane shtesë Ralph Lauren, njëri me zinxhirë margaritarësh dhe tjetri me një siluetë sirenë dhe një dekolte të zbukuruar me kristale Swarovski

Çifti u martua për herë të parë në korrik në Las Vegas. /albeu.com/