Takoi të dashurën e vëllait në “Big Brother”, por si reagoi nëna e Beatrixit për sjelljen e Romeos (FOTO LAJM)

Hyrja e Romeos mbrëmjen e djshemë në “Big Brother VIP” ishte mjaft e bujshme. Aktori u hoq si i vëllai i tij binjak, Donaldi duke konfuzuar dhe vënë në lojë banorët.

Por përtej kësaj të gjithë ishin kurioz se si do të silej ai me Beatrixin, të dashurën e re të Donaldit. Romeo përveçse e takoi dhe përqafoi ndryshe nga ѯ’bëri me banorët e tjerë, i përshpëriti në vesh se është shumë e mirë.

Kjo sjellje e Romeo është pritur mirë edhe nga Antigona, e ëma e Beatrixit e cila në një letër që i dërgoi të bijës në “big Brother” shprehej se ishte dakord për lidhjen e saj vetëm nëse Donaldi ishte i sigurt.

Antigona ka shpërndarë në profilin e saj në Instagram momentin kur Romeo takon Beatrixin duke e “duartrokitur”./albeu.com/