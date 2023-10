Surpriza e tapetit të kuq, ndryshimi drastik i Ledion Liços

Ledion Liço, moderatori i njohur shqiptar është tërhequr nga jeta e medias sociale, duke u angazhuar në sipërmarrje.

Ndërsa me kohën jeta private mori një rrjedhë që me siguri modetatori Liço as që do ta çonte ndërmend.

Sot Ledioni është bashkëshorti i trashëgimtares së Top Media, baba i tre fëmijëve, ndërsa sa i përket karrierës televizive Liço kohët e fundit ka zgjedhur t’i rrijë larg ekranit duke preferuar të bëjë rolin e producentit të prodhimeve televizive në Top Channel.

Vitet e fundit, në daljet e pakta publike Ledion Liço është shfaqur me disa kilogramë më shumë, shpesh me mjekër dhe veshur casual.

Ndërsa në ambientet e Pallatit të Kongreseve po mbahet premiera e filmit ‘Në kuadër të dashurisë’ producent i së cilit është Ledion Liço, ky i fundit u shfaq në tapetin e kuq më elegant se asnjëherë.