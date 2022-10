Sot 5 vite nga vdekja e Adelajdës, spikerja e njohur rrëqeth me dedikimin: Ke mbetur e gdhendur pranë shpirit tim

Lajmi tragjik i vdekjes së saj të parakohshme të gazetares së njohur dhe ish-banores së “Big Brother”, Adelajda Xhamani në moshën 31-vjeçare, la pas dhimbje të mëdha, jo vetëm tek kolegët e saj por preku dhe mbarë opinionin publik.

Një nga miket më të mira të Adelajdas, gazetarja dhe spikerja Iva Kalemi e kujton herë pas here.

Sot bëhen 5 vite nga vdekja e saj dhe Iva Kalemi ka bërë një postim emocionues në rrjetet sociale.

“Është e cuditshme kur kupton se koha nuk është veçse një nocion e shtrenja ime. Ti ke mbetur aty e gdhendur pranë shpirit tim me gjithë dashurinë tënde e dëshirën për të me treguar që sdo jem kurrë vetëm, megjithëse se ke 5 vite larg. Është e çuditshme se si hesht, por më tregon çdo ditë se sa vlere ke në jetën time. Është e çuditshme se kur njerezit flasin për ty me keqardhje ndërsa une ndjej se ti ke ikur për ta, por për të qëndruar gjithmonë pranë meje. Se dashuria është përjetësi Adela ime dhe një dashuri të tillë mund ta kesh vetëm ti 🤍”, shkruan spikeria./albeu.com/