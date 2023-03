Sot 18-vjeç! Ish-gruaja e Shkëlzen Berishës ndan pamjet nga festa e të bijës, a mori pjesë djali i ish-Kryeministrit? (FOTO LAJM)

Armina Mevlani dhe Shkëlzen Berisha kurorëzuan dashurin e yre në martesë në shtator të viti që lam pas me një dasmë madhështore. Kjo dasmë riktheu në vëmendje edhe fëmijët e Shkelëzen Berishës nga martesa e parë. Djali dhe vajza e Shkëlzenit jetojnë pranë nënës së tyre dhe tashmë janë rritur.

Vajza e Shkëlzenit, Medina ka festuar ditën e djeshme ditëlindjen e 18. Nëna e saj ka ndarë një urim dhe gjithashtu ka treguar sa është rritur e bija.

“Vajza jonë, Medina është 18 vjeç sot. Rrushe ne jemi shumë krenar për ty”, shkruan ajo krah tortës së ealizuar nga vetë Sadia e cila tregon herë pas here pasionin për gatimin, shkruan AlbEu.com.

Nga ana tjetër, një urim nga Armina Mvlani nuk ka ardh publikisht, por duke ditur marrëdënien që blogerja gëzon me fëijët e Shkëlzenit, është e sigurt që urimin ka qenë special privatisht.

Një respekt për ish bashkëshorten e Shkëlzenit do ta gëzoj gjithmonë, për sa kohë fëmijët e Zenit jetojnë me të dhe janë rritur aq mirë, janë aq të edukuar dhe janë fëmijë shembull. Do të kaloja Krishtlindjet me të për t’i bërë ata të lumtur. Tashmë une jam familje për ata siç është babi dhe nëna e tyre.”, shprehet Armina në muajin dhjetor./albeu.com/