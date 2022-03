Skandali në Oscar, bashkëshortja e Will Smith reagon për herë të parë

Jada Pinkett Smith ka reaguar në lidhje me skandalin e bashkëshortit të saj, aktorit Will Smith, në “Oscars 2022”.

Dy ditë më parë, Will goditi me shuplakë komedianit Chris Rock, duke qenë se u tall me mungesën e flokëve të Pinkett.

“Ky është një sezon për shërim dhe unë jam këtu për të”, ka shkruar aktorja në Instagramin e saj