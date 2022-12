Sipas Arbenita Ismajlit, vajzat shqiptare dalin gjithmonë me djem të shëmtuar!

Arbenita Ismajli vazhdon “thumbimet” e saj në mënyrë jo të drejtëpërdrejtë për ish-mardhënien me reperin Fero.

Së fundmi modelja ka postuar në Instastory një shprehje ku thuhet:

“Dua Lipa po mban gjallë kulturën shqiptare, pasi po del me meshkuj të shëmtuar siç bëjnë gratë shqiptare”.

Referuar kështu lidhjeve të fundit të yllit të popit të cilat duket se nuk kanë qenë në preferencat e fansave të saj.

Por le të rikthehemi te jeta private e Arbenitës. Me “rregull treshi” dhe logjikë shumë të thjeshtë, modelja sapo e quajti Feron të shëmtuar. Apo jo?

Gjithsesi ne jemi në pritje nëse do të ketë një reagim nga ana e Feros, i cili në këtë rast vetëm “të shëmtuar” nuk mund ta quajë Arbenitën (nëse do të dojë t’ia kthejë me të njëjtën monedhë).