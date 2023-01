Si sot një vit më parë, Beatrix risjell papritur kujtimin e bukur me Donaldin (FOTO LAJM)

Sot gjithnkund dëgjohet Kiara-Luiz, por një vit më parë në të njëjtën situatë ka qenë Beatrix Ramosaj dhe Donald Veshaj.

Sot çifti nuk janë më bashkë, por kujtimet janë aty para gjithë shqiptarëve he duket se Beatrix është mësuar me këtë fakt. Pas daljes nga shtëpia e famshme, Beatrix i kushtoi Donaldit këngën “Faj” e cila sot bën 1 vjeç.

Trixa vendosi as të mos e fshinte, as të mos e ndryshonte këngën e saj, që do t’i kujtojë gjithmonë eksperiencën në “Big Brother VIP” dhe bashkë me të, do apo s’do, edhe Donaldin.

Në 1-vjetorin e këngës dedikuar ish-partnerit, Beatrix Ramosaj e ka ndarë projektin në InstaStory duke shkruar:

“Faj mbush plot 1 vjeç sot.”