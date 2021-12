Si reagojnë banorët? E konfirmon Arbana: Në vend të Donaldit do të jetë Romeo (VIDEO)

Prej kohësh përflitet se Big Brother VIP do të vërë në lojë banorët duke ndërruar binjakët. Pra në vend të Donaldit do të futet Romeo dhe reagimet e banorëve priten me shumë kuriozitet.

Kjo lojë aludohet prej kohësh, por Arbana Osmani e konfirmoi vetëm pak minuta më parë nëpërmjet një InstaStory.

Kujtojmë se Donaldi është në qendër të vëmendjes për lidhjen me Beatrixin dhe ish dashurisë me Bora Zemanin./albeu.com/