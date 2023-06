Shqetësime për humorin, Arjola Demiri qetëson ndjekësit: Jam mirë

Aktorja Arjola Demiri ka shqetësuar ditët e fundit ndjekësit. Pas videos virale, teksa kërcente në ambjentet e Kishës, shpërthimi i Arjolës ndaj ndjekësve i bëri këtë të fundit të vinin në pikyetje gjendjen e saj emocionale.

Aktorja ka siguruar sot ndjekësit se gjithçka është në rregull me shëndetin e saj dhe veprimet janë me vetëdije të plotë. Pas BBV, Arjola u shpall nga publiku si “Mbretëresha e vëmendjes” dhe duket se këtë titull nuk do ta lëshoj lehtë.

Edhe në sqarimin e sotëm, Arjola nuk ka qenë aspak e qetë dhe gjuha agresive nuk ka munguar as këtë herë nga “artistja”.

“Gjendja ime psikoemocionale është shumë e mire fal Zotit. Në këto 10 vitet e fundit s’kam qenë ndonjëherë më mirë në familje dhe në karrierë. Mental breakdown juaj është për tu shqetësuar në fak, në mënyrën se si i përdorni njerëzit dhe mundoheni t’i masakroni figurat publike duke kaluar edhe per të çmendur. Të vetmit të çmendur jeni ju”, shkruan Arjola./albeu.com/