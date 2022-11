“Shkojnë me moshën e babait tim”, Stresi shpërthen kundër vajzave materialiste (FOTO LAJM)

Reperi Arkimed Lushaj përmes një InstaStory ka godittur fort vajzat të ashtuquajtura “materialiste”.

Kjo nuk është hera e parë që reperi bën postime të tilla. Në disa emisione ai është shprehur se nuk beson më te dashura por se në ditët e sotme ekziston dashuria.

Statusi i plotë:

Po më pyeste nëna? Pse nuk gjen një vajzë o biri i nënës? I thash po patjetër kë të njo më përpara moj nëna ime se janë aq të mira! Ato që shkojnë me moshën e babait apo atë që ska lën verior e jugor pa eee. Apo atë që del Clubeve me shishe moet ice. Apo ato që punojnë me 200 euro, apo të eskortave. që ditën punojnë e natën zbukurojnë hotelet??? E kam deklaruar një herë nëna ime. 80% ka marrë fund ky vend, dhe në vendin tonë duhet punë sjumë shumë për vajzat e mira. /albeu.com/