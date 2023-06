Shkak bëhet Zhaklina? Krist Aliaj shfaqet në ekran me ballin e nxirë

Krist Aliaj është paraqitur në rubrikën “Mos i bjer me top” me një të nxirë në ballë, ku shtoi kureshtjen e të gjithëve.

I pyetur nga Ronaldo Sharka pse ka të nxira në trup, Kristi mohon të ketë bërë sherr me dikë, por është për shkak të një trajtimi që ka bërë me acid.

Ronaldo Sharka: Kush ia ka nxirë ballin këtij djali, Armaldo, Luizi, Zhaklina pasi e mori vesh që je lidhur me Dea Mishel? O i zi ç’të ka gjetur!

Krist Aliaj: Jo nuk ka lidhje me “Big Brother”, rrini të qetë, është thjesht një djegie nga një acid, nga një trajtim me acid që kam bërë, me acid salicilik dhe glikolik kështu që…

Krist Aliaj tregon se tashmë është pjesë e rubrikës tek “E Diell” “She’s On Top” dhe se roli i tij do jetë mjaft i rëndësishëm.

Krist Aliaj: Për mua “She’s On Top”, është shumë e rëndësishme sepse ne duhet të krijojmë imazhe të reja televizive, këtu flasim për femra që është akoma më e rëndësishme se imazhi i mashkullit në televizor kudo në botë dhe shpresoj që të vij gjithmonë me alternativa, mos shikojmë gjithmonë atë femrën vulgare, ose me tendencën të jetë vulgare, kështu që pozita ime është goxha e rëndësishme.