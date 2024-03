Shenjat e horoskopit që besojnë në besëtytni

Shenjat e mëposhtme janë shumë proaktive. Ata besojnë tek syri i keq, macen e zezë e konsiderojnë të shëmtuar, edhe nëse thyhet pasqyra, nuk do të kalojnë nën shkallë, nuk do të dalin nga shtëpia nëse është e martë ose e premte. Le të shohim se për cilat shenjat po flasim:

Gaforrja

Gaforrja është një person që beson në tradita dhe zakone. Prandaj është logjike që edhe ai të beson në të gjitha paragjykimet e njerëzve. Që ta thonë të parët tanë, do të dinë diçka më shumë… Kështu mendon dhe kështu vepron në jetën e tij. Vëzhgon me nderim atë që i kanë përcjellë gjyshërit, xhaxhallarët, prindërit etj.

Peshqit

Për Peshqit gjërat janë krejtësisht të ndryshme. Nuk ka të bëjë fare me traditat dhe zakonet e popullit të tij, por me faktin se ai gjithsesi është fatalist në jetën e tij dhe mundohet të fajësojë të tjerët për atë që i ndodh. E leverdis te mendoje se dita nuk i ka shkuar mire se ka pare nje mace te zeze ne rruge, apo te mendoje se ka 7 vjet faj sepse theu nje pasqyre. Ai i zhvendos përgjegjësitë diku tjetër dhe kështu e qetëson veten dhe e qetëson. Fajin e kanë të tjerët, nuk ka bërë gjë. Dhe gjithçka është mirë!

Shigjetari

Shigjetari në jetën e tij ecën bazuar në fatin e tij. Ai e ndjek atë në çdo mënyrë. Dhe ai po kalon mirë këtu sepse është vërtet me fat pasi ka Jupiterin si sundimtar. Por përveç kësaj, Shigjetari është proaktiv dhe do të bëjë gjithçka që gjërat të shkojnë mirë për të dhe ashtu siç dëshiron ai. Ai do të përdorë çdo sharm që mund të imagjinohet dhe do të shmangë çdo gjë që mund t’i sjellë fatkeqësi dhe pengesa.