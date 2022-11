Sëmuret rëndë dhe mezi qëndron në këmbë, aktorja tregon simptomat që të gjithë i shpërfillin (FOTO LAJM)

Aktorja e Hollivudit, Christina Applegate sot mbush 51 vjeç dhe u shfaq në publik për herë të parë që kur u diagnostikua me një sëmundje të rëndë.

Ajo u nderua me një yll të Hollivudit në ‘Walk of Fame’ dhe sot feston ditëlindjen e saj të 51-të. Kristina, e cila ishte zbathur dhe në këmbë me ndihmën e një bastuni, u mbështet në podium nga kolegia e saj Katey Sagal. Duke folur në ceremoni, Applegate shpërtheu në lot teksa falënderoi miqtë e saj që e ndihmuan në kohët e vështira të sëmundjes.

“Kjo ditë do të thotë për mua më shumë sesa mund ta imagjinoni. Nuk them se kam miq, kam familje. Këta njerëz kujdesen për mua çdo ditë të jetës sime dhe pa ta nuk e di se çfarë do të bëja. Por gjëja më e rëndësishme për mua është vajza ime. Ju jeni shumë më tepër se sa dini. Ju jeni kaq e bukur dhe e sjellshme, e dashur, e zgjuar dhe interesante dhe unë jam i bekuar çdo ditë që zgjohem dhe ju çoj në shkollë. Faleminderit që më qëndruat pranë”, tha aktorja dhe më pas iu drejtua publikut duke shtuar:

“Oh dhe meqë ra fjala, unë kam një diagnozë, nuk e vutë re?”.

Aktorja amerikane dhe fituese e çmimit Emmy foli publikisht për problemet e saj shëndetësore për herë të parë në vitin 2021.

“Përshëndetje miq. Disa muaj më parë u diagnostikova me sklerozë të shumëfishtë. Ishte një udhëtim i çuditshëm. Por unë jam i mbështetur nga njerëz që njoh që vuajnë nga e njëjta sëmundje. Është një jetë e vështirë. Por, siç e dimë të gjithë, duhet të shkosh më tej”, tha aktorja.

Për shkak të shëndetit të saj, ajo ka ndryshuar në mënyrë drastike stilin e jetës dhe ka eliminuar mishin nga dieta e saj, si dhe përpiqet të shmangë situatat stresuese. Në këto vite të vështira, bashkëshorti i saj, Martin Lenoble, me të cilin ka një vajzë, Sade Grace, është mbështetësi i saj më i madh.

Simptomat e MS

Skleroza e shumëfishtë manifestohet në formën e simptomave të ndryshme klinike që mund të jenë të ndryshme nga personi në person. Është thelbësore që pacienti të kontaktojë menjëherë mjekun e tij kur ai përjeton një ose më shumë simptoma. Ekziston një terapi e përshtatshme për shumë simptoma. Bëhet fjalë për ilaçe të shumta, si dhe ilaçe pa recetë. Dieta, ushtrimet, këshillimi psikologjik dhe programet e mirëqenies mund të jenë të dobishme në trajtimin e synuar të simptomave të caktuara. Rezultatet më të mira arrihen kur ndiqen udhëzimet e profesionistëve përkatës të kujdesit shëndetësor.

Simptomat e MS shpesh shoqërohen me lodhje ekstreme që mund të përkeqësohet pasdite ose si pasojë e ngrohjes së tepërt të trupit. Disa simptoma përkeqësohen menjëherë për shkak të intolerancës ndaj nxehtësisë, gjë që ndodh shpesh te pacientët me MS, kur ngrohja e tepërt e bën që personi të ndihet më keq. Qëndrimi në një hapësirë ​​me ajër të kondicionuar ose të ftohur mund të ndikojë pozitivisht tek personat që janë të mbindjeshëm ndaj nxehtësisë.