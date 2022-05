Semi pranoi se kënga është dedikim për historinë e saj me Donaldin, Bora Zemani thyen heshtjen (VIDEO)

Pak ditë më parë Semi Jaupaj pranoi publikisht se kënga “Mos u kthe” është dedikim për historinë e Borës me Donaldin. E njëjta gjë aludohet dhe për këngën “Ani”.

Së fundmi Bora Zemani ka reaguar për herë të parë, teksa ka publikuar në rrjete sociale një video të Semit ku po diskutojnë për këngët.

Bora: Kur do dalë? Semi: Pasnesër, po prit se kemi “Ani-n” një herë. I kemi të dyja. Bora: H se keqkuptohet, nuk e kemi të dyja, ne të dyja, janë dy këngë. Semi: Po kemi dy këngë Bora: Ke, jo kemi, të lutem shumë Semi: Dhe ti i ke, kur janë të mijat janë dhe tuat, forever and ever!

“Semi KA dy këngë”, ka shkruar Bora. Ajo ka shkruar me të madhe foljen “ka” për të qartësuar se këngët janë të Semit.