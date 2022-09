Sara u nervozua nga shakaja me propozimin për martesë?, Dj PM reagon pas kritikave të rrjetit (VIDEO)

Sarah Berisha dhe Dj PM janë një ndër çiftet më të dashur të ekranit. Dyshja e njohur, lidhja e të cilëve nisi gjatë kohës që ishin në shtëpinë e “Big Brother VIP”, vazhdojnë të jenë mjaft të komentuar. Së fundmi, një shaka që Dj i bëri blogeres nuk është pritur mirë nga fansat.

PM ulet në gjunjë para Sarah me një kuti unaze. Ky veprim emocionoi pafund Sarah-n por gjithçka ishte një lojë pasi kutia ishte bosh. Së fundmi, duke iu përgjigjur një ndjekësi që e pyeti nëse Sarah është mërzitur nga shakaja e tij, artisti nga Kosova dha një përgjigje.

“Përderisa Sarah e ka ditur paraprakisht që do bëj shaka dhe përderisa e ka postuar vet nuk ka vend për nervozizëm, s nuk do të ketë kurrë. Edhe kur t’i propozoj nuk besoj që do e hedh videon me plot foto tjera bashkë por do e hedhim si video të veçantë kështu që jam i lumtur që kam 1 person që i kupton shakatë sepse përndryshe jeta do ishte negativitet. Përndryshe nëse i propozoj ndonjëherë nuk do e bëj diku ku t’i marrë vëmendjen të tjerëve e aq më pak në dasëm e shokut tim t’ngushtë”, shkruan Dj PM.