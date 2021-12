Sabiani përlotet pas daljes nga “BB VIP”, tregon emrin e banorit që e zhgënjeu më shumë (FOTO LAJM)

Sabiani u bë një nga banorët më të dashur për publikun në shtëpinë e “Big Brother VIP”.

Këngëtari u dallua për humorin e tij, një anë e karakterit që publiku e njihte shumë pak. Të premten, ai ishte i eliminuari i radhës nga shtëpia më e famshme në Shqipëri.

Banori që u mërzit më shumë për largimin e Sabianit ishte Iliri, me të cilin krijuan një miqësi të ngushtë. I ftuar në “Fan Club”, këngëtari nuk i përmbante lotët kur fliste për të. “Më mungon shumë. Do e pres jashtë dhe do bëj tifo për të“, tha ai.

Kur artisti u largua nga shtëpia, ra në sy fakti që disa nga banorët nuk i takoi fare.

Sipas tij, nuk e meriton, sepse e kanë zhgënjyer shumë.

“Nuk e prisja ata djemtë nga Kosova, PM dhe Dagz, më zhgënjyen“, u shpreh Sabiani.