Sabiani feston sot ditëlindjen, Keisi i bën urimin special: Je krenaria ime ba

Këngëtari i njohur për publikun shqiptar, Sabian Medini, festoon sot ditëlindjen.

Sigurish nuk kishte sit ë mungonte urimi nga vajza e tij, Keisi.

Me fjalë të ëmbla, Keisi uroi babanë e saj me një dedikim të bukur dhe plot dashur në Instagram.

Postimi i plot në Instagram

Happy birthdayyy! Gjysma ime ne u rritem bashke me mesove si te flas, si te sillem, me mesove sa intriga & ligesira ka kjo bote kaq e madhe, ti me mesove si ti perballoj dhe te behem e zonja e vetes. Ti nuk u lodhe kurre, nuk te degjova njeher te ankohesh e te dorezohesh. Je krenaria ime ba & shpresoj te te bej dhe un nje dite po aq krenar sa me ben ti cdo dite te jetes time ne te dy kundra gjithe botes.