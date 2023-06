Sa vjeç mbushi? Brenda ditëlindjes “së kuqe” të Antonela Berishës: I dashuri mungoi sepse… (VIDEO)

Antonela Berisha, pak ditë më parë festoi 27 vjetorin e lindjes.

Vëmendjen e mori ngjyra e kuqe që ishte tematikë e festës, por Antonela mohoi që ngjyra të kishte lidhje me dashurinë.

Ish-konkurrentja e edicionit të parë të BBV, sot në “Ftesë në 5” pranoi se në festë kishte ftuar miq të zemrës, por i dashuri nuk ishte prezent.

“E lidhur jam, me ulje- me ngritje si të gjithë. Ka një problem se unë jam reale dhe i tregoj, kurse të tjerët s’ i tregojnë. Me ulje me ngritje, por jemi bashkë…. Edhe pse ai s’ ishte në festë”, zbuloi ajo.

E pyetur nga Bieta për dhuratën më të bukur, Antonela tregoi se ishte një çertifikatë e blerjes së një ylli që mbante emrin e saj ajo që i kishte pëlqyer më shumë. Megjithatë as vetë nuk e dinte se nga cili prej të ftuarve i kishte ardhur kjo dhuratë.