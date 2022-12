Sa vjeç bën? Bieta Sulo i bën urimin special Alban Dudushit nga udhëtimi privat i çiftit (VIDEO)

Alban Dudushi ka festuar ditëlindjen e 50 dhe 24 orët e fundit i ka kaluar vetëm me Bietën në një resort me ski në Itali. Bieta ka zgjedhur që Albanit t’ja urojë ditëlindjen (publikisht) një ditë me vonesë duke shijuar fillimisht ditëlindjen e tij në privatësi pasi ky ka qenë dhe udhëtimi i tyre i parë vetëm. Moderatorja ka postuar disa foto nga 24 orët e fundit dhe e uron Albanin me fjalët më të veçanta.

“Gezuar ditelindjen dashuria ime! Mbi 2500 m u lartesofshin veshtiresite ne arritje dhe ne 360 grade u rrotullofshin te keqiat ne te mira sikur kjo lartesi dhe panorame e Dolomiteve edhe per gjysme shekullin e ardhshem se bashku

Ps. me nje dite vonese urimi publikisht, por per 24 ore doja te shijoja e vetme udhetimi i pare vetem per vetem me njeri-tjetrin se jemi bere prinder”, shkruan Bieta.