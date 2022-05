Sa vende ka vizituar? Fevziu i kthen përgjigje kuriozëve dhe tregon numrin

Moderatori i njohur Blendi Fevziu e ka shprehur që ka një pasion të madh për udhëtimet.

Ditën e sotme ai është përgjigur pyetjes që i bëjnë më së shumti, se sa vende ka vizituar në të gjithë botën.

Sipas llogaritjeve që ai ka bërë përmes një aplikacioni, Fevziu shkruan se ka qenë në 130 vende, që mbulojnë kështu 83% të të gjithë territorit të globit.

Ai ka për qëllim të vizitojë edhe pjesën që ka mbetur pa parë.

“Sa vende te botes ke vizituar e sa te kane mbetur ende? Kjo eshte pyetja qe me bejne thuajse perdite e sidomos pas cdo udhetimi. Qe mos te kthej pergjigje individuale po i referohem aplikacioneve Mark O’Travel ose Been. Kam vizituar 130 vende te botes (118 vende anetare te OKB dhe 12 vende qe nuk jane ulur ende atje si Kosova, Palestina, Qipro Turke etj. Sipas aplikacioneve te mesiperme sic duket edhe ne harten qe kam publikuar kam shkelur ne shtete qe mbulojne 82.9 % te territorit te globit. Por mbeten ende shume… pothuajse edhe nje here kaq,”-shkruan ai në postimin e bërë.