Sa kushtoi dasma e djalit të miliarderit, Anant Ambani?

Trashëgimtari miliarder Anant Ambani dhe Radhika Merchant u martuan gjatë fundjavës – dhe nuk u kursye asnjë qindarkë për dasmën e mrekullueshme të trashëgimtarit më të ri Ambani. Çifti u martua në një festë magjepsëse tre-ditore në Mumbai, ku të famshëm dhe liderë politikë morën pjesë në ngjarjet luksoze. Dasma vjen pas muajsh ngjarjesh të shkëlqyera – dhe të kushtueshme – para dasmës që panë shfaqje nga Rihanna , Katy Perry dhe Justin Bieber .

Një llogaritje e bërë nga The Guardian vlerësoi se kostoja aktuale e dasmës, e cila përfshin festat para dasmës dhe pagesën për shfaqjet e yjeve të pop-it, është 600 milionë dollarë.

Çmimi i lartë përfshin festën e çiftit para dasmës në pronën luksoze Ambani në Gujarat, ku ata nisën festimet e dasmës. Rihanna u pagua 6 milionë dollarë për të performuar në mbrëmje, sipas Forbes.

Festimi përfshinte gjithashtu një festë me temën e xhunglës dhe shfaqje me dritë me 5,500 dronë. Disa figura të profilit të lartë dhe të pasur morën pjesë në ngjarje, duke përfshirë Ivanka Trump , Mark Zuckerberg, Bill Gates dhe anëtarë të familjes mbretërore të Butanit.

Ambani dhe Merchant morën gjithashtu një anije lundrimi për një lundrim para dasmës nëpër Evropë në maj. Çifti dhe të ftuarit e tyre bëjnë disa ndalesa përgjatë qyteteve evropiane – si Roma, Kana, Franca dhe Portofino, Itali – për ngjarje të veçanta, sipas The Sunday Times . Gazeta vlerësoi se lundrimi dhe festat kushtuan 150 milionë dollarë të tjera.