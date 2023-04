“Sa fallco që je …”, Kiara përplaset me Efin

Si lider i shtëpisë, Qetsori ka propozuar që banorë që janë në televotim të bëjnë një bashkëbisedim me pjesën tjetër të shtëpisë.

Pasi ranë dakord, banorët u ulën në living nga ku nisën të diskutojnë për raportin e Efit me Kiarën dhe Luizin.

Efi u shpreh e zhgënjyer nga sjellja e Kiarës dhe Luizit kundrejt saj. Nita pyeti Kiarën se përse mbështeti Luizin kur ai tentoi ti kthente gjithë banorët kundër Efit. Kiara tha se në momentin që Efi kërkoi që ajo mos t’i afrohet e nuk do ta shohë më as me sy, ajo nuk nuk ka më punë me të.

Por Efi u shpreh se Kiara ka nisur lojën e saj me të që jashtë shtëpisë, pasi pa hyrë ende ato kishin folur dhe kishin qëndruar bashkë, e Kiara nuk i kishte thënë asgjë për hatërmbetjen e saj.

Dea Mishel ndërhyri në debat duke thënë se loja e Luizit ishte të nxirrte Efin shëmtuar në prime-n që shkoi dhe këtë gjë bëri, pasi duke njohur tipin e saj ‘shpërthyes’, e priste të kishte atë reagim.

Kujtojmë që spektaklin që shkoi, u shfaq një video e Efit ku ajo përdorte fjalë joetike kundrejt Luizit prej situatave të krijuara mes tyre.

Efi ka shtuar se ato ishin fjalë që kushdo mund t’i përdorë në nerva e sipër dhe se Luizi po i përdorë kundër saj duke bërë një lojë jo të drejtë me të.