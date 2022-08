Rrëmbeu zemrat e publikut në pak muaj, bukuroshja shqiptare rreth 20 vite më parë, mban edhe sot të njëjtën ëmbëlsi (FOTO LAJM)

Beniada Nishani ishte një nga finalistet e ‘BBV’ dhe një nga personazhet më të dashura që rrëmbeu zemren e publikut të gjerë me sinqeritetin dhe çiltërsinë.

Pas mbarimit të kësaj eksperience ajo ka vazhduar karrierën e saj, por tani me një vëmendje më të madhe. Bukuroshja ka nisur jetesën në Tiranë, për të realizuar projekte te reja, jo tashmë në modeling, por edhe në moderim si bashkëprezantuese në “Procesi Sportiv” dhe pjese e jurise ne “She’s on top”, pasi ajo dëshiron që të qëndrojë këtu dhe ta fillojë karrierën e saj edhe në vendin e saj.

Ajo është bërë nostalgjike për fëmijërinë e saj. Vetëm pak më parë bukuroshja ka postuar një foto me babain dhe qenin e saj shumë vite më parë, kur Beni ishte akoma një vajzë e vogël. Në foto modelja shkruan:

Njeriu më i mrekullueshëm që njoh.

Duket se së fundmi përveç fushës së modelingut dhe televizionit, Beniada ka vendosur të provojë veten edhe në fushën e biznesit. Vetëm pak më parë modelja ka postuar në Instastory faqen e Instagramit të biznesit të saj të ri, i cili do të jetë një firm veshjesh me emrin “Benny” dhe do të lansohet së shpejti.