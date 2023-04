Ronaldo: Nita më gënjeshtare se Olta, donte të dilte si një grua e dhunuar dhe e keqtrajtuar

Nita dhe ronaldo kanë pasur një sërë përplasjesh gjatë kësaj jave.

Teksa po sqaroheshin gjatë spektaklit të sotëm, ata vijuan përballjet, pasi Ronaldo tha se Nita dotne të dilte si person i dhunuar. Ndërkohë, këngëtarja deklaroi se nuk ishte ky qëllimi i saj.

Nita: “Mu thaftë goja që të nominova”

Ronaldo: “Nita donte të dilte si nëj grua e dhunuar, e keqtrajtuar.”

Nita: “Kush tha që më dhunove?”

Ronaldo: “Moj ti qenke bërë më gënjeshtare se Olta.”

Nita: “Thashë që nuk guxon njeri me më prek”

Ronaldo: “Besoj se ka psikologë që nëse do më shihnin mua keq, do më merrnin dhe do më trajtonin”, nuk i mbeti Nitës kjo.”