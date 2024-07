Rita Ora shkëlqen me të kuqe në premierën e filmit të saj të ri “Descendants: The Rise Of Red”

Rita Ora tërhoqi vëmendjen ndërsa mbërriti në premierën e “Descendants: The Rise Of Red” të Disney, mbajtur në Walt Disney Studios në Burbank të mërkurën.

Këngëtarja dhe aktorja shqiptaro-britanike, mori vëmendjen e të gjithëve me një pamje të kuqe të ndezur, duke veshur një fustan të zjarrtë të kuq me një çarje që shfaqte këmbët e saj të tonifikuara.

Fustani i cili është dizajnuar në stilin grek, kishte një panel të tejdukshëm që i shtonte më shumë elegancë dukjes së saj, shkruan DailyMail

Rita kombinoi pamjen me buzëkuq të kuq të ndezur dhe sandale me rripa për t’u përputhur me ansamblin e saj të mrekullueshëm.

“Descendants: The Rise of Red” është pjesa e katërt e serisë me filma muzikorë fantastikë të Disney Channel.

Flokët e saj me ngjyrë mjalti ishin të lidhura në një bisht të ulët elegant, me disa fije të lëna për të shoqëruar fytyrën e saj.

Ajo e zbukuroi pamjen e saj me një byzylyk dhe unaza diamanti.

Rita luan rolin e Mbretëreshës së Zemrave në filmin muzikal. Në filmin, i cili do të shfaqet në Disney+ më 12 korrik, ajo luan rolin e mbretëreshës së çmendur të romaneve ikonike të Lewis Carroll. Personazhi i saj është nëna e keqe e personazhit të ri kryesor të filmit, Red, që luhet nga Kylie Cantrall.

Bashkë-protagonistja e saj Brandy, 45 vjeçe, ishte gjithashtu e pranishme dhe rrezatonte elegancë me një fustan të mrekullueshëm mëndafshi me ngjyrë limoni.

Rita debuton në serinë e gjatë “Descendants”, e cila filloi me filmin origjinal të Disney Channel nga viti 2015. Filmat paraqesin fëmijët e keqbërësve nga filmat klasikë të Disney-t, të cilët rebelohen kundër mënyrave të liga të prindërve të tyre.

“The Rise Of Red” është një spin-off i trilogjisë filmike “Descendants”, ku Rita luan rolin e nënës të njërit nga personazhet kryesore të filmit. Vajza e Mbretëreshës së Zemrave, Red (Kylie Cantrall) bashkohet me Chloe (Baker), vajzën e Hirushes dhe Mbretit (më parë Princ) Charming, ndërsa përdorin orën e xhepit të Lepurit të Bardhë për të udhëtuar në kohë me qëllim të shmangin një puç në mbretërinë e tyre fantastike.