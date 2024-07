Rikthimi Arbanës dhe Eduartit në ekran: Do bëjmë një super spektakël!

Çifti Arbana Osmani dhe Eduart Grishaj shumë shpejt do të bëhen përsëri pjesë e ekranit.

Në një intervistë të fundit me RTV Dukagjini, regjisori Eduart Grishaj ka folur për rikthimin e tyre në ekran teksa ka premtuar një super spektakël!

Ai gjithashtu ka treguar se në sezonin e ri do rikthehen me dy projekte: filmin që sapo ka xhiruar dhe në televizion me një program

Ne do rikthehemi në ekran me dy projekte. Me një film që unë sapo mbarove xhirimet. Është një film që flet për emigracionin, shqiptarët që kanë ikur dhe duan të ikin nga Shqipëria. Do rikthehemi edhe në televizion, pra do rikthehemi fuqishëm. Kishim nevojë për këtë pauzën për tu rikthyer. Do bëjmë një super spektakël.”

Çifti Arbana Osmani dhe Eduart Grishaj shumë shpejt do të bëhen përsëri pjesë e ekranit.

Në një intervistë të fundit me RTV Dukagjini, regjisori Eduart Grishaj ka folur për rikthimin e tyre në ekran teksa ka premtuar një super spektakël!

Ai gjithashtu ka treguar se në sezonin e ri do rikthehen me dy projekte: filmin që sapo ka xhiruar dhe në televizion me një program.

“Ne do rikthehemi në ekran me dy projekte. Me një film që unë sapo mbarove xhirimet. Është një film që flet për emigracionin, shqiptarët që kanë ikur dhe duan të ikin nga Shqipëria. Do rikthehemi edhe në televizion, pra do rikthehemi fuqishëm. Kishim nevojë për këtë pauzën për tu rikthyer. Do bëjmë një super spektakël.”