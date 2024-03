Pas publikimit të çifteve që i kanë shpëtuar nominimit, ka ardhur rradha e çiftit që shkon kokë më kokë në nominimin e së martës.

Silvi dhe Ledjona do të shkojnë në nominim mes njëri-tjetrit, me njërin prej tyre që do të lërë shtëpinë të martën.

Çifti i tyre ishte më pak i votuari në televotim, pas dysheve të krijuara nga Jetmiri në “prime”-n e kaluar.