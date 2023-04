“Pse nuk më sheh në sy”, Efi dhe Luizi kthehen si miq të vjetër: Nuk ka ndryshuar asgjë (VIDEO)

Efi Dhedhes dhe Luiz Ejlli gjatë qëndrimit të tyre në shtëpinë e “Big Brother VIP2”, përpara se Efi të eliminohej nga publiku, kishin krijuar një ortakëri dhe deri diku miqësi me njëri-tjetrin.

Madje, pas daljes së saj, këngëtari i njohur herë pas here e përmendte në shtëpi dhe kishte shumë konsideratë për të. Jo vetëm kaq, pasi Luizi i tha se do të merrte hak ndaj Dea Mishel, e cila i nxori në nominim të dy së bashku me Kiara Titon.

Kthimi i Efit të shtunën në shtëpi, nuk u prit edhe aq mirë nga Luizi. Ose të paktën, kështu u duk në sytë e saj. Për këtë arsye, ajo u ballafaqua me Luizin për të sqaruar ftohtësinë e tij.

Sipas Efit, ajo nuk u prit ngrohtë, ashtu siç pritet një mik, sepse sipas saj, Luizi e ka konsideruar të tillë. Ajo e pyeti Luizin që çfarë nuk shkon me marrëdhënien e tyre, që solli këtë ftohje të menjëhershme.