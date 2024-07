Pse Kate Middleton zgjodhi të vishte ngjyrë vjollce në paraqitjen e saj të fundit

Plot simbolikë ishte paraqitja e dytë zyrtare e Kate Middleton, pas shpalljes së diagnozës së saj me kancer.

Princesha e Uellsit mori pjesë në turneun e tenisit Wimbledon më 14 korrik, e shoqëruar nga vajza dhe motra e saj. Për pamjen e saj, ajo zgjodhi një fustan të bërë me porosi nga marka luksoze me bazë në Londër, Safiyaa.

Nuanca e gjallë e vjollcës ishte një shenjë e ngjyrave zyrtare të Klubit të Tenisit dhe Kroketit në Lawn All England, ku ajo është mbrojtëse, dhe një ngjyrë që shpesh lidhet me gjakun blu, dhe shpesh zgjidhej nga e ndjera mbretëresha Elizabeth, e cila ishte e njohur. për dashurinë e saj për ngjyrat e ndezura.

“Kate ka një histori të zgjedhjes së ngjyrave të zgjuara për pamjen e saj në Wimbledon, dhe ajo e bëri këtë përsëri këtë vit ,” tha për PEOPLE Bethan Holt, drejtor i modës në Daily Telegraph. “Veshja lejla nxjerr në pah se sa i rëndësishëm është ky rol për të dhe pse zgjodhi këtë event për të bërë daljen e saj të dytë publike këtë vit”.

“Është gjithashtu ngjyra e guximit, e cila mund të jetë një referencë indirekte për luftën kundër sëmundjes. Mendoj se ajo dukej shkëlqyer dhe ishte e mrekullueshme ta shihje atë kaq të relaksuar”, vazhdoi ajo.

“Jam i sigurt se shumë njerëz do ta shihnin sa e lumtur dukej ajo dhe do të merrnin zemër nga kjo. Është me të vërtetë një lloj fener shprese për shumëkënd, por vjen edhe me shumë presion. Nga ana tjetër, ajo ka një ekip të tërë njerëzish që e ndihmojnë dhe burime në të cilat ne të tjerët nuk kemi akses, por mendoj se vetëm prania e saj mund të ngrejë vërtet humorin e njerëzve.”