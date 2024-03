Pritjes i erdhi fundi! Beyonce publikon albumin e 8-të “Cowboy Carter”

Beyoncé ka publikuar albumin e saj të tetë, “Cowboy Carter” i ndikuar nga muzika “country”, në platformat kryesore të transmetimit.

Ylli i lindur në Teksa publikoi albumin në mesnatë, pak pasi ndau një poster që më promovon listën e saj dhe një këngë. referojuni për qarkun “chitlin, një rrjet vendesh ku muzikantët zezakë të performonin të sigurt midis viteve 1930 dhe 1960.

Me 27 këngë, “Cowboy Carter” përfiton shumë me yje si Dolly Parton, Willie Nelson, Miley Cyrus dhe Post Malone, së bashko me këngët e famshme si “Jolene” e Parton dhe “Blackbird” nga The Beatles. Albumi u parapri nga dy këngët kryesore, “16 Carriages” dhe “Texas Hold ‘Em”, kjo e fundit që ka Beyoncen në krye. të këngëve të Hot Country të Billboard, duke e bërë atë gruan e parë zezake që arriti sukses.