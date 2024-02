Princi Harry lihet pa mbrojtje në Mbretërinë e Bashkuar

Djali i dytë i mbretit Charles, Harry, ka humbur ankesën e tij në Gjykatën e Lartë kundër qeverisë së Londrës për sigurinë e tij gjatë kohës së tij në MB. Duka i Sussex- it u përpoq të anulonte vendimin për të mos ulur nivelin e sigurisë së tij pasi ai nuk është më një “princ në punë”. Në dhjetor 2023, Gjykata e Lartë në Londër filloi të dëgjojë ankesën e vëllait të Princit William, i cili po kundërshton vendimin për të mos marrë mbrojtje nga policia gjatë kohës që është në MB.

Megjithatë, sot doli se Duka i Sussex dhe gruaja e tij Meghan kanë humbur të drejtën e mbrojtjes sistematike të zbatimit të ligjit, të paguar nga britanikët, pasi vendosën të prenë kordonin e kërthizës me familjen mbretërore në vitin 2020 dhe të vendosen në SHBA.

Në dhjetor, kur u bë apeli, avokatët e Home Office i thanë Gjykatës së Lartë se Princi Harry mund të kishte financuar sigurinë e policisë, por këto do të ishin “rregullime të përshtatura, të përshtatura për të”. Siç vë në dukje BBC, ky vendim do të ndikojë në vizitat e ardhshme të Dukës në Britaninë e Madhe, pasi ai ka argumentuar se me nivelin më të ulët të sigurisë do ta ketë të vështirë të vizitojë anëtarët e familjes mbretërore në vendlindjen e tij.

Në vendim, gjyqtari i Gjykatës së Lartë, Sir Peter Lane, pushoi çështjen e Dukës së Sussex-it, duke konstatuar se nuk kishte paligjshmëri në vendimin për uljen e sigurisë së Princit Harry, ndërsa konstatoi gjithashtu se vendimi nuk ishte i paarsyeshëm dhe as i ndotur nga padrejtësia procedurale.

