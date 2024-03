Princ Harry dhe Meghan thyejnë heshtjen për skandalin e fotos së Kate

Princi Harry dhe Meghan Markle kanë thyer heshtjen e tyre ndaj komenteve të shum së redaktimit të fotografive të Princeshës së Uellsit për të mohuar që burimet e afërta me ta kanë bërë komente se si Dukesha e Sussex-it do ta kishte trajtuar një situatë të ngjashme.

Një postim i publikuar në revistën PageSix thoshte: “Burime të afërta me Meghan Markle dhe Princin Harry” duke thënë: “Ky nuk është një gabim që Meghan do të bënte ndonjëherë… Ajo ka një sy të mprehtë dhe vëmendje të frikshme ndaj detajeve.”

Duke folur për Newsweek, zëdhënësi iu drejtua citimeve të publikuara nga gazeta, ku thuhej se një burim “i afërt me Princin William, Harry dhe gruan e tij”, nuk kishte ardhur nga ana e tyre.

Burimi në fjalë deklaroi për Page Six se shkrimi është redaktuar gabim dhe është keqkuptuar konteksti i tij. Deklarata shënon herën e parë që Harry dhe gruaja e tij kanë reaguar zyrtarisht mbi polemikën e redaktimit të fotografive.

Përveç pretendimeve të bëra në lidhje me Meghan që “nuk do ta bënte kurrë të njëjtin gabim”, Page Six publikoi gjithashtu citate nga një burim i brendshëm i cili deklaroi se Sussex-ët “do të ishin asgjësuar” nëse do të kishin publikuar një imazh të modifikuar në mënyrë të ngjashme.